Захарова прокомментировала приглашение посла РФ в США в Москву для консультаций

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 17 марта, прокомментировала приглашение российского посла в США в Москву на консультацию.

Отвечая на вопрос, насколько можно считать данный шаг беспрецедентным, Захарова сказала: «В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню».

— Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте все сказано предельно ясно, — добавила представитель МИД в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Москва вызвала на консультации российского посла в США Анатолия Антонова для дальнейшей оценки перспектив отношений с Вашингтоном. В свою очередь, Госдепартамент США заявил, что Америка будет поддерживать отношения с Россией, однако это не помешает ей привлечь Москву к ответственности «за злонамеренные действия».

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