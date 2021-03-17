Госдеп США: Мы общаемся с Москвой, но можем привлечь ее к ответственности

Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Senior Airman Zoe M. Wockenfuss

США поддерживают отношения с Россией в моментах, отвечающих их интересам. Однако, несмотря на это, они намерены привлечь Москву к ответственности «за злонамеренные действия». Об этом в среду, 17 марта, заявила представитель Госдепартамента США Джалина Портер.

— По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия. Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия, — цитирует представителя Госдепартамента РИА Новости.

На вопрос, встречался ли российский посол в США Анатолий Антонов с кем-либо из администрации президента Джо Байдена, Портер ответила, что ни о каких встречах рассказать не может.

Ранее Москва вызвала на консультации российского посла в США Анатолия Антонова для дальнейшей оценки перспектив отношений с Вашингтоном.

Читайте также: Почему курс рубля зависит от высказываний Байдена