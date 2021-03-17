Почему курс рубля зависит от высказываний Байдена

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Падение курса рубля из-за слов американского президента Джо Байдена о России и ее президенте Владимире Путине будет носить временный характер и не особо повлияет на экономическую ситуацию в стране. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил профессор, доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По его словам, любые звучные события и заявления, высказанные ключевыми политическими фигурами, влияют на валютный сектор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после слов американского лидера курс рубля начал регрессировать.

— Американский президент является достаточно весомой персоной для финансового мира, поскольку США — это страна-эмитент, которая руководит одной из самых главных резервных мировых валют. И рынок очень сильно реагирует на подобные высказывания, — заметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что аналогичные вербальные интервенции, используемые лидерами стран в своей речи, всегда провоцируют всплеск на рынке, который, однако, затем быстро стихает. Поэтому ситуация, сложившаяся в валютном секторе, носит временный характер. При этом не последнюю роль, по словам экономиста, играет причина, которая побудила руководителя страны-эмитента делать такие заявления.

Холод заметил, если в подобных интервенциях затрагивается Россия, ее политика, причем в негативном ключе, инвесторы, спекулянты и иные субъекты мирового рынка буквально в ручном режиме корректируют ситуацию на валютном рынке, что в свою очередь сказывается на курсе российской валюты.

— Несмотря на громкие заявления Байдена, рост курса иностранной валюты и падение курса рубля будут иметь непродолжительный эффект. Спустя буквально несколько дней ситуация стабилизируется и отечественная валюта снова вернется к прежним показателям.

Этот всплеск всего лишь показатель в моменте, который оказывает исключительно психологическое влияние. Завтра, когда рынки «очухаются», они начнут работать в обычном режиме и произойдет отскок в другую сторону, то есть рубль начнет снова укрепляться, заявил специалист.

На вопрос, почему президент иностранного государства так сильно влияет на судьбу российской финансовой единицы, эксперт ответил, что это влияние абсолютно искусственное и является в большей степени психологическим.

— Рубль зависит от цен на нефть. Конечно, ситуация на фондовых рынках и в валютном сегменте тоже влияет на отечественную денежную единицу, но не так как черное золото. Поэтому говорить, что наша валюта всецело зависит от мнения президента США, было бы лукавством.

Кроме того, обычная житейская экономика возьмет верх над временным психологическим давлением Байдена, и все вернется на круги своя.

— Если сравнить, то курс доллара, который к 14 часам по Москве подскочил с 73,1 рубля до 74 рублей, начал опускаться до 73,8 рубля. А это значит, что рынки отошли от давления, оказанного словами американского лидера, и предпринимают попытки стабилизировать ситуацию.

В то же время собеседник «Вечерней Москвы» заметил, что российская валюта быстрее покажет рост, если Кремль даст оценку словам Байдена:

— Ответная реплика Москвы тоже способна приостановить рост доллара и повлиять на последующее улучшение ситуации с отечественной валютой. Поэтому ждем ответа Кремля.

Ранее стало известно, что курсы американского доллара и евро подскочили на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что президенту России предстоит «заплатить», если подтвердится факт вмешательства в проводившиеся в США выборы. Об этом Байден заявил в интервью телекомпании ABC News.

Реплика Байдена последовала после публикации доклада спецслужб США о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. По их мнению, Москва хотела поддержать экс-президента США Дональда Трампа, а также усугубить социально-политические разногласия в стране и подорвать уверенность американских граждан в избирательном процессе.

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