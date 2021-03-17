Турчак назвал «триумфом политического маразма» высказывание Байдена о Путине

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Слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине можно воспринимать, как вызов всей стране. Об этом в среду, 17 марта, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

— Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия, — приводит слова Турчака ТАСС.

Кроме того, он считает, что доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. По мнению Турчака, преимущества России перед США очевидны. Он напомнил, что страна побеждает пандемию, а отечественная вакцина — лучшая в мире.

— У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов, — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что высказывание Байдена «мерзкое и бессовестное».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, в частности президент Владимир Путин, должна «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

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