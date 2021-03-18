«Занавес»: Пушков отреагировал на высказывание Байдена о России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о России и президенте РФ Владимире Путине.

По мнению сенатора, американский лидер намеренно «взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям». Алексей Пушков отметил, что в нынешних условиях никакое улучшение отношений с Америкой невозможно.

— Растерянное бормотание Псаки о «надежде на сотрудничество» в отдельных областях перекрывается поведением президента США, который, по ее же словам, не намерен сдерживаться в оценках России и ее руководства... Занавес, — написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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