Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Занавес»: Пушков отреагировал на высказывание Байдена о России
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Занавес»: Пушков отреагировал на высказывание Байдена о России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о России и президенте РФ Владимире Путине.

По мнению сенатора, американский лидер намеренно «взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям». Алексей Пушков отметил, что в нынешних условиях никакое улучшение отношений с Америкой невозможно.

— Растерянное бормотание Псаки о «надежде на сотрудничество» в отдельных областях перекрывается поведением президента США, который, по ее же словам, не намерен сдерживаться в оценках России и ее руководства... Занавес, — написал в своем Telegram-канале Алексей Пушков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее по теме: Косачев назвал отзыв российского посла адекватной реакцией на высказывание Байдена

Джо БайденРоссия и СШААлексей Пушков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вопросов к цифровому рублю много, ответов пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Дешевые игрушки таят опасность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия не любит троицу: почему РКН должен заблокировать Twitter, Facebook и YouTube

Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте