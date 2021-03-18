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Косачев назвал отзыв российского посла адекватной реакцией на высказывание Байдена
Фото: пресс-служба Совфеда

Косачев назвал отзыв российского посла адекватной реакцией на высказывание Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву для консультаций является адекватной и единственно верной реакцией России на высказывание президента США Джо Байдена. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в четверг, 18 марта.

Он отметил, что отзыв российского дипломата может стать не последними действиями со стороны Москвы, если от Вашингтона не последует разъяснений и извинений.

— Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль, — написал сенатор на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что такое утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Позднее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву, чтобы в ходе встреч в МИД РФ и других ведомствах обсудить пути выправления российско-американских связей.

Ранее по теме: Белый дом прокомментировал высказывание Байдена о Путине

санкцииДжо БайденКонстантин Косачев
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