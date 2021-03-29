Гаражи на площади 20 квадратных метров загорелись в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1196 Карта всех событий

Возгорание гаражей на площади 20 квадратных метров произошло в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился в понедельник, 29 марта, в гаражном кооперативе Раменский тупик. Уточняется, что загоревшиеся металлические гаражи были предназначены для сноса. Источник «ВМ» уточнил, что постройка загорелась с двух сторон.

На месте происшествия работают пожарные.

Читайте также: СК возбудил проверку по делу о «профессиональных соседях» на юго-востоке Москвы