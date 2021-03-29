Гаражи на площади 20 квадратных метров загорелись в Москве
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1196 Карта всех событий
Возгорание гаражей на площади 20 квадратных метров произошло в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент случился в понедельник, 29 марта, в гаражном кооперативе Раменский тупик. Уточняется, что загоревшиеся металлические гаражи были предназначены для сноса. Источник «ВМ» уточнил, что постройка загорелась с двух сторон.
На месте происшествия работают пожарные.
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