Пожар в промзоне на северо-востоке Москвы потушили
Россия, Москва, Стартовая улица, 1с1 Карта всех событий
Возгорание грузовых автомобилей в промышленной зоне на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
Как уточняет ведомство, по состоянию на 04:27 пожар был локализован. В 04:48 огонь полностью потушен, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Ранее стало известно, что огонь охватил грузовики по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. Площадь распространения огня достигала 500 квадратных метров.
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