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Пожар в промзоне на северо-востоке Москвы потушили
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Пожар в промзоне на северо-востоке Москвы потушили

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Стартовая улица, 1с1 Карта всех событий

Возгорание грузовых автомобилей в промышленной зоне на северо-востоке Москвы ликвидирован. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Как уточняет ведомство, по состоянию на 04:27 пожар был локализован. В 04:48 огонь полностью потушен, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее стало известно, что огонь охватил грузовики по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. Площадь распространения огня достигала 500 квадратных метров.

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