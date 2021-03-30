Особняк стрелка из Мытищ загорелся во время спецоперации

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

В Мытищах горит почти на всей площади особняк стрелка Владимира Барданова. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным СМИ, спецоперация близится к завершению. Причиной пожара стал обстрел дома стрелка из гранатомета.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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