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Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
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Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия

Правоохранители пытаются задержать мужчину, который устроил стрельбу из окна своего частного дома в Мытищах. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

По его словам, дом злоумышленника пытаются взять штурмом. Владимир Барданов, предполагаемый стрелок, пока не задержан. О пострадавших не сообщается.

Корреспондент «ВМ» уточняет, что дом стрелявшего все еще в оцеплении. По его словам, со стороны оцепления был слышен хлопок, похожий на взрыв. На месте виден густой черный дым.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из окна своего дома, после того как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов.

Ранее по теме: Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ

стрельбазадержаниеМытищи
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