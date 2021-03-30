Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ

Фото: sudak.rk.gov.ru

Мужчина, который устроил стрельбу из окна своего частного дома в Мытищах, уже находился в федеральном розыске и привлекался к судебному разбирательству. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 30 марта.

По его данным, стрелок — 61-летний Владимир Барданов, в 1970-х годах уже был судим за кражу часов. Также он находился в федеральном розыске по делу о краже и мошенничестве.

Барданов владел несколькими иномарками и мотоциклами. Также у него около 140 тысяч долгов по налогам.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из окна своего дома, после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. К месту случившегося стянуты силовики.

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