Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Начался штурм дома с забаррикадировавшимся стрелком в Мытищах
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Начался штурм дома с забаррикадировавшимся стрелком в Мытищах

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Силовики начали штурмовать дом в Мытищах, где забаррикадировался стрелок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 30 марта.

Информацию подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов прибыли к частному дому 61-летнего мужчины, проживающего в Мытищах. Его подозревают в незаконном обороте оружия.

— Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу, принимаются меры к задержанию злоумышленника, — сказала Татьяна Петрова.

Telegram / На видео видно

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в своем частном доме и открыл стрельбу по силовикам в Московской области.

Читайте также: Полиция ищет участников конфликта после смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы

стрельбаМытищидействия силовиков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в