Начался штурм дома с забаррикадировавшимся стрелком в Мытищах

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Силовики начали штурмовать дом в Мытищах, где забаррикадировался стрелок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 30 марта.

Информацию подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов прибыли к частному дому 61-летнего мужчины, проживающего в Мытищах. Его подозревают в незаконном обороте оружия.

— Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу, принимаются меры к задержанию злоумышленника, — сказала Татьяна Петрова.

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Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в своем частном доме и открыл стрельбу по силовикам в Московской области.

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