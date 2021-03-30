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Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ
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Мужчина забаррикадировался в частном доме в Мытищах и открыл стрельбу
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Мужчина забаррикадировался в частном доме в Мытищах и открыл стрельбу

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Мужчина забаррикадировался в своем доме и ведет стрельбу в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщает источник в правоохранительных органах во вторник, 30 марта.

Согласно полученной информации, дебошир устроил стрельбу из своего частного дома в подмосковных Мытищах. Сообщается, что мужчина ведет огонь уже несколько часов.

На место происшествия прибыла полиция. На данный момент пострадавших нет.

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стрельбаМытищиполиция
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