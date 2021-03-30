Мужчина забаррикадировался в частном доме в Мытищах и открыл стрельбу

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Мужчина забаррикадировался в своем доме и ведет стрельбу в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщает источник в правоохранительных органах во вторник, 30 марта.

Согласно полученной информации, дебошир устроил стрельбу из своего частного дома в подмосковных Мытищах. Сообщается, что мужчина ведет огонь уже несколько часов.

На место происшествия прибыла полиция. На данный момент пострадавших нет.

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