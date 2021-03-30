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Россия, Москва, проезд Шокальского, 59к2 Карта всех событий

Москвич получил пять ударов ножом, находясь в собственной квартире на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД во вторник, 30 марта.

Пострадавшим оказался 48-летний неработающий москвич, проживающий в доме в проезде Шокальском. Вечером 28 марта он позвонил в скорую помощь, заявив, что его ранили. Мужчина был госпитализирован. На его теле медики обнаружили пять ножевых ранений: три на груди и два на шее.

На следующий день, 29 марта, полиция задержала женщину, подозреваемую в вышеописанном преступлении. Причина конфликта устанавливается. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.

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