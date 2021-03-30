Ссора из-за игрушки: москвичка нашла винтовку и чуть не стала фигуранткой дела

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Москвичка нашла дома снайперскую винтовку, заявила об этом в полицию и чуть не стала фигуранткой дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД во вторник, 30 марта.

Жительница столицы неожиданно для себя нашла в своей квартире в Студенецком переулке снайперскую винтовку. Предполагая, что хранение подобной вещи может быть незаконным, она тут же позвонила в полицию. Приехавшие по вызову полицейские заверили гражданку, что поводов для волнения нет — оружие игрушечное.

Однако на этом история не завершилась. Ее владельцем оказался соседский ребенок, он хватился пропавшей вещи и сообщил об этом своей матери. Последняя вызвала правоохранителей, обвиняя в грабеже свою соседку.

Силовики установили, что грабежа не было. Игрушка, в свою очередь, была успешно возвращена ребенку.

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