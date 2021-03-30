Один человек погиб в аварии на 42-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 42-й километр Карта всех событий

В результате аварии на МКАД погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД по Москве во вторник, 30 марта.

Согласно сообщению ведомства, ДТП с участием двух машин произошло на 42-м километре МКАД вечером 29 марта. Водитель грузового автомобиля остановился во второй полосе. Он выставил аварийный знак, однако забыл включить аварийку. Водитель легковой машины не заметил стоящее авто и врезался на полном ходу в неподвижный грузовик. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Труп погибшего отправлен на судмедэкспертизу. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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