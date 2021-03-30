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Четверо неизвестных в медицинских масках ограбили мужчину на востоке Москвы
Фото: pixabay/fsHH

Четверо неизвестных в медицинских масках ограбили мужчину на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Зелёный проспект, 11А Карта всех событий

На востоке столицы произошло ограбление, в котором участвовали четыре человека в медицинских масках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД во вторник, 30 марта.

Потерпевший возвращался домой поздним вечером 28 марта. Он проходил мимо дома 11а на Зеленом проспекте, когда к нему подошли четверо людей в медицинских масках. Угрожая ножом, злоумышленники начали требовать у мужчины ценные вещи. У потерпевшего отняли пауэрбанк (внешний аккумулятор — прим. «ВМ»), провод для телефона и кожаную перчатку.

В понедельник, 29 марта, один из предполагаемых участников нападения был задержан полицией. Им оказался 23-летний неработающий житель столицы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Нанесенный мужчине материальный ущерб оценивается в 2,5 тысячи рублей.

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