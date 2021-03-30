Уголовное дело возбудили в отношении стрелка из Мытищ

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбудили в отношении Владимира Барданова, который устроил стрельбу из окна своего дома в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области во вторник, 30 марта.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники МВД и ФСБ пришли в частный дом в поселке Вешки для проверки информации о незаконном хранении оружия его хозяином. 61-летний Барданов не пустил сотрудников внутрь, бросил две гранаты и открыл огонь по силовикам.

По предварительным данным, мужчина находится в доме один. На месте инцидента работают сотрудники ФСБ, МВД и СК, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что оцепление дома Барданова длится уже несколько часов.

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