Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Уголовное дело возбудили в отношении стрелка из Мытищ
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Уголовное дело возбудили в отношении стрелка из Мытищ

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» возбудили в отношении Владимира Барданова, который устроил стрельбу из окна своего дома в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области во вторник, 30 марта.

По данным следствия, утром 30 марта сотрудники МВД и ФСБ пришли в частный дом в поселке Вешки для проверки информации о незаконном хранении оружия его хозяином. 61-летний Барданов не пустил сотрудников внутрь, бросил две гранаты и открыл огонь по силовикам.

По предварительным данным, мужчина находится в доме один. На месте инцидента работают сотрудники ФСБ, МВД и СК, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что оцепление дома Барданова длится уже несколько часов.

Читайте также: Раскрыты подробности задержания стрелка из Мытищ

уголовное делострельбаМытищи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в