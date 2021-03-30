Дом стрелка из Мытищ начали обстреливать из гранатомета

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Дом стрелка из Мытищ Владимира Барданова начали обстреливать из гранатомета. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

В ходе штурма дома один из спецназовцев получил ранение в ногу. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении стрелка из Мытищ.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до начала спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее по теме:

«Хороший человек»: соседи рассказали о стрелке из Мытищ

Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ

Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ