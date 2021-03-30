Спецназовца ранили в ногу во время штурма дома стрелка из Мытищ

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Сотрудник СОБРа получил ранение в ходе штурма дома стрелка из Мытищ. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

Уточняется, что спецназовец получил сквозное пулевое ранение в левую ногу.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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