«Хороший человек»: соседи рассказали о стрелке из Мытищ

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Соседи мужчины, который устроил стрельбу из окон своего дома в Мытищах, охарактеризовали его с положительной стороны. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

Соседи Владимира Барданова, предполагаемого стрелка, отметили, что он является хорошим человеком.

— Хороший человек, не бандит. Занимался бизнесом, — сказали очевидцы событий в подмосковном поселке.

Соседи также добавили, что мужчина, по слухам, является бывшим военным, однако официального подтверждения данной информации нет.

В свою очередь представитель МВД России по Московской области заявила, что в доме злоумышленника нет заложников, все его родственники покинули жилье до начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что мужчина в Мытищах открыл стрельбу из окна своего дома после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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