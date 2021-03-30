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Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ
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Снайперы готовятся открыть огонь по дому стрелка из Мытищ
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Снайперы готовятся открыть огонь по дому стрелка из Мытищ

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Снайперы собираются открыть огонь по дому мужчины, стрелявшему в силовиков в Мытищах. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

По его словам, на место происшествия привезли ПТР. Владимир Барданов, предполагаемый стрелок, пока не задержан.

Видео: instagram/tikitak

Корреспондент «ВМ» отметил, что к месту случившегося приехала дочь стрелка. Заплаканная девушка отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что мужчина в Мытищах открыл стрельбу из окна своего дома после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее по теме: Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ

стрельбаМытищиснайпер
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