Снайперы готовятся открыть огонь по дому стрелка из Мытищ
Снайперы собираются открыть огонь по дому мужчины, стрелявшему в силовиков в Мытищах. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.
По его словам, на место происшествия привезли ПТР. Владимир Барданов, предполагаемый стрелок, пока не задержан.
Корреспондент «ВМ» отметил, что к месту случившегося приехала дочь стрелка. Заплаканная девушка отказалась отвечать на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что мужчина в Мытищах открыл стрельбу из окна своего дома после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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