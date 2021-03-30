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Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ
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МВД: Заложников в доме стрелка из Мытищ нет
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

МВД: Заложников в доме стрелка из Мытищ нет

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Стрелок из Мытищ не держит в доме заложников, в здании мужчина находится один. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову с места событий во вторник, 30 марта.

— Операция по задержанию продолжается. В доме он остался один, заложников нет, — сказала она.

Начальник пресс-службы пояснила, что в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до начала спецоперации.

По словам Татьяны Петровой, пострадавших в результате случившегося нет. Владимир Барданов, предполагаемый стрелок, пока не задержан. Подробности спецоперации по задержанию стрелка не разглашаются.

По словам корреспондента «ВМ», мужчина держит оборону уже 4,5 часа — с 11:00.

Видео: instagram/tikitak

Ранее сообщалось, что мужчина в Мытищах открыл стрельбу из окна своего дома после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на предмет незаконного оборота оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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