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Мужчина в медицинской маске с ножом украл телефон из кафе в центре Москвы
Фото: tambov.gov.ru

Мужчина в медицинской маске с ножом украл телефон из кафе в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Кожевническая улица, 7с1 Карта всех событий

Неизвестный мужчина в медицинской маске напал на кассира в кафе в центре Москвы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В полицию обратилась сотрудница кафе, расположенного по адресу улица Кожевническая, дом 7, строение 1. Она рассказала прибывшим стражам порядка, что нападавший, угрожая ей ножом, схватил сотовый телефон, принадлежащий организации, и скрылся.

Уточняется, что сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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