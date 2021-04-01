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Две полосы движения перекрыты в результате ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Две полосы движения перекрыты в результате ДТП на Варшавском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 59Ас3 Карта всех событий

В результате ДТП на Варшавском шоссе перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в четверг, 1 апреля.

Авария с участием двух автомобилей произошла в районе дома 59а, строение 3, на Варшавском шоссе. На данный момент перекрыты две полосы движения в направлении центра.

— Движение в центр затруднено на 1,6 км, — говорится в сообщении.

Две полосы движения перекрыты в результате ДТП на Варшавском шоссеФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Информации о пострадавших нет.

Ранее «ВМ» писала о четырнадцати пострадавших в результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Туле.

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