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Микроавтобус упал с обрыва в Боливии, погибли семь человек
Фото: youtube.com

Микроавтобус упал с обрыва в Боливии, погибли семь человек

Юлия Курганова

Происшествия

Семь человек погибли и еще два получили ранения в результате падения микроавтобуса с обрыва на горной дороге в провинции Инквисиви в Боливии. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщило местное радио Exito.

По данным властей, ДТП случилось на рассвете на извилистой грунтовой горной дороге примерно в 200 километрах к юго-востоку от Ла-Паса.

В полиции уточнили, что причины аварии, которая произошла на фоне роста дорожного трафика перед празднованиями Страстной недели, пока не установлены, передает РИА Новости.

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БоливияавтобусДТП
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