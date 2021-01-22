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СМИ: Российские туристы попали в ДТП с фурой в Турции
Фото: depositphotos.com

СМИ: Российские туристы попали в ДТП с фурой в Турции

Кирилл Николаев

Происшествия

Группа российских туристов попала в ДТП в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 января. Автобус с российскими туристами отправился из Стамбула в город Ялова. В тот день в Стамбуле выпал снег, а на дорогах была гололедица. Из-за плохих погодных условий автобус столкнулся с фурой.

По словам одной из участниц ДТП, в автобусе было примерно 11 человек. У водителя и двух гидов травмы оказались серьезнее, чем у остальных. Некоторые пассажиры поранились осколками. Пострадавших госпитализировали.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителя. Позже мужчина рассказал, что ранее управлял транспортом при снежной погоде около пяти лет назад. Он утверждает, что во время движения его ослепило солнце. Когда перед ним появилась фура, он не успел затормозить.

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