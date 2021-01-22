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Двоих мужчин осудили в Москве за сбыт поддельных денег
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Двоих мужчин осудили в Москве за сбыт поддельных денег

Анастасия Волоснова

Происшествия

Столичный суд приговорил двоих мужчин за сбыт поддельных денег в крупном размере к четырем и 4,5 годам колонии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В декабре 2019 года 43-летний житель Подмосковья Антон Архипов приобрел более 2 тысяч поддельных пятитысячных рублевых купюр Центробанка РФ. Чтобы осуществить сбыт фальшивых денег мужчина привлек к делу своего знакомого жителя Владикавказа 31-летнего Алана Плиева.

Мужчины проработали и начали осуществлять незаконных план действий. Архипов занимался контролем хода переговоров, а Плиев организовал встречу с покупателем.

— В дальнейшем Плиев подыскал покупателя, с которым с декабря 2019 года до января 2020 года вел переговоры о приобретении поддельных банковских билетов стоимостью 50 процентов от номинала одной подлинной купюры эквивалентного номинала, — сказали в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали мужчин. Все фальшивые деньги были изъяты из незаконного оборота.

Архипова приговорили к 4 годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Плиев получил четыре года лишения свободы, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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