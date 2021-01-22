Подозреваемый в вандализме был задержан на северо-востоке Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разбившего стекло двери в салоне автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В отделение полиции по Останкинскому району обратился 44-летний водитель автобуса. Он заявил, что неизвестный мужчина разбил огнетушителем стекло двери во время движения по маршруту. Затем он распылил содержимое баллона по салону. Рассчитанная сумма материального ущерба составила более 37 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого в вандализме 35-летнего мужчину. Его доставили в отделение и возбудили против него уголовное дело.

— Дознанием ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». Также в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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