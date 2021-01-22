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Уголовное дело заведено в отношении матери избитого под Рязанью ребенка
Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело заведено в отношении матери избитого под Рязанью ребенка

Ростислав Зубков

Происшествия

Уголовное дело завели в отношении жительницы Рязанской области. У одного из ее детей выявлены следы побоев, сообщает региональная прокуратура в пятницу, 22 января.

По информации ведомства, уголовное преследование было открыто в четверг по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Дело было возбуждено после проверки, которую провела полиция. Сотрудники правопорядка пришли проведать семью в городе Рыбное. Их соседи пожаловались на шум.

В доме, как выяснили правоохранители, проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с малышами приехали жить к отцу в конце новогодних каникул после того, как поругалась с сожителем, живущим в Рязани.

В доме в Рыбном, согласно данным полиции, антисанитарные условия и нет продуктов питания, а у старшего из детей на лице, голове и теле — следы побоев. В результате стражи порядка заподозрили мужчину в избиении своего внука. На время проверки детей из семьи изъяли.

По итогам прокурорской проверки стало известно, что мать не надлежащим образом заботилась о несовершеннолетних. В частности, на протяжении длительного периода времени она плохо их кормила, из-за чего у младшего из детей недобор веса в пять килограммов.

— Женщина не проявляла должной заботы в отношении 7-месячного малыша, должным образом не ухаживала за ним, не меняла белье и одежду, в результате чего мальчик испытывал физические страдания, — добавили в прокуратуре.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что в рамках расследования дела эксперты оценят действия матери, деда и отца детей.

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