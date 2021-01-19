Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за истязание пасынка
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Столичный суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за истязание пасынка

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Автозаводский проезд Карта всех событий

Суд Москвы приговорил к четырем годам колонии горожанина за постоянное истязание пасынка. Об этом во вторник, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что Мурата Шханукова осудили за причинение физических и психических страданий пасынку путем нанесения побоев.

По информации прокуратуры, мужчина жил с супругой и ее детьми — мальчиками 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения в квартире, которая находится в 3-м Автозаводском проезде.

В период с 23 по 28 января 2020 года Шхануков, чтобы пресечь непослушание мальчика, бил ребенка. Он регулярно лишал его еды, воды, а также принуждал к выполнению физических упражнений.

— За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, что привело к кровоподтеку нижней губы и ране в области альвеолярного отростка верхней челюсти, — рассказали в пресс-службе.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Читайте также: СК проверит данные об избиении пенсионерки в квартире на юго-востоке Москвы

колония общего режимаизбиение ребенкаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте