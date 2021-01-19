Столичный суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за истязание пасынка

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Россия, Москва, 3-й Автозаводский проезд Карта всех событий

Суд Москвы приговорил к четырем годам колонии горожанина за постоянное истязание пасынка. Об этом во вторник, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что Мурата Шханукова осудили за причинение физических и психических страданий пасынку путем нанесения побоев.

По информации прокуратуры, мужчина жил с супругой и ее детьми — мальчиками 2014 года рождения и девочками 2012 и 2010 годов рождения в квартире, которая находится в 3-м Автозаводском проезде.

В период с 23 по 28 января 2020 года Шхануков, чтобы пресечь непослушание мальчика, бил ребенка. Он регулярно лишал его еды, воды, а также принуждал к выполнению физических упражнений.

— За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, что привело к кровоподтеку нижней губы и ране в области альвеолярного отростка верхней челюсти, — рассказали в пресс-службе.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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