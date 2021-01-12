СК проверит данные об избиении пенсионерки в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: АГН «Москва»

Столичные следователи проведут расследование по делу об избиении пожилой женщины в ее квартире на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что двое мужчин проникли в квартиру пострадавшей и представились сотрудниками газовой службы. Один из злоумышленников доставал оборудование и отвлекал пенсионерку, а другой в это время начал искать в комнате ценные предметы и деньги. Заметив это, женщина сказала, что вызовет полицию, после чего мужчина избил ее.

Следователи проведут комплекс необходимых действий и установят все обстоятельства произошедшего.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных приезжих в возрасте 24 и 25 лет. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Стало известно, что женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время она скончалась.

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