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СМИ: Полиция возбудила дело после избиения мужчины в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Полиция возбудила дело после избиения мужчины в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело об избиении молодого человека в центре Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Пострадавший обращался за медицинской помощью с ушибами. Полиция 6 января 2021 года по данному факту возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ, — цитирует собеседника агентство.

По предварительным данным, 24-летний молодой человек обратился в полицию с заявлением в начале декабря 2020 года. Он рассказал, что избиение произошло на Никольской улице, когда пострадавший гулял с девушкой.

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Москваполицияизбиение
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