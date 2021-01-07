СМИ: Полиция возбудила дело после избиения мужчины в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело об избиении молодого человека в центре Москвы. Об этом в четверг, 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Пострадавший обращался за медицинской помощью с ушибами. Полиция 6 января 2021 года по данному факту возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ, — цитирует собеседника агентство.

По предварительным данным, 24-летний молодой человек обратился в полицию с заявлением в начале декабря 2020 года. Он рассказал, что избиение произошло на Никольской улице, когда пострадавший гулял с девушкой.

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