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Четыре человека погибли при пожаре в доме на западе Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Четыре человека погибли при пожаре в доме на западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица, 39к5Карта всех событий

При пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в четверг, 7 января.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже дома по адресу улица Беловежская, дом 39, корпус 5.

Сообщение о пожаре в 22-этажном доме поступило в 13:46. Огонь распространился на площади три квадратных метра. Пожарные спасли из огня пятерых человек.

— К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека, — уточнили в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано, добавили в ведомстве.

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