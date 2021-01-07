Четыре человека погибли при пожаре в доме на западе Москвы
При пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в четверг, 7 января.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире, расположенной на седьмом этаже дома по адресу улица Беловежская, дом 39, корпус 5.
Сообщение о пожаре в 22-этажном доме поступило в 13:46. Огонь распространился на площади три квадратных метра. Пожарные спасли из огня пятерых человек.
— К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека, — уточнили в пресс-службе.
Возгорание было ликвидировано, добавили в ведомстве.
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