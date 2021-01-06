Прокуратура начала проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве

Фото: duma.mos.ru / Московская городская Дума

Россия, Москва, Рассветная аллея, 5А Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели двух человек при пожаре на востоке столицы. Об этом в среду, 6 января, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, возгорание произошло в районе Вешняки по адресу Рассветная аллея, дом 5а. По данным СМИ, по указанному адресу находится автосервис. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В результате инцидента погибли два человека.

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