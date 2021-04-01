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Максим Лискутов обратился к прокурору Москвы по делу о ДТП на Новинском бульваре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Максим Лискутов обратился к прокурору Москвы по делу о ДТП на Новинском бульваре

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов попросил прокурора столицы проконтролировать расследование дела о ДТП на Новинском бульваре. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В письме изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем «Ауди». Среди нарушений имеются случаи превышения скорости более чем на 100 километров в час. Всего у виновника ДТП насчитывается больше 566 штрафов. Только за 2021 год у него набралось 420 штрафов.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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