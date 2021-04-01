Аварию на Смоленской площади мог устроить друг блогера Эдварда Била

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Россия, Москва, Смоленская площадь, 13/21 Карта всех событий

Блогер Эдвард Бил заявил, что якобы за рулем его автомобиля был друг и он не знает, где тот находится. Со слов пранкера, он только что подъехал на место ДТП, сообщает Telegram-канал 112 в четверг, 1 апреля.

По предварительным данным, водитель синей Audi пытался избежать столкновения с резко перестроившимся на его полосу автомобилем. В результате его спортивный автомобиль вылетел на встречную полосу.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что в результате происшествия пострадала женщина. Она была зажата в машине. На данный момент пострадавшая вызволена из автомобиля. Ее госпитализировали с несколькими переломами. Экстренные службы еще работают на месте происшествия.

Видео: Telegram-канал «Рен ТВ | Новости»

Ранее «ВМ» сообщала о ДТП с участием пяти автомобилей на Смоленской площади в районе дома 13/2.

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