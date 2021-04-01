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Движение автобусов по внешней стороне Садового кольца восстановили после ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Движение автобусов по внешней стороне Садового кольца восстановили после ДТП

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

Восстановлено движение автобусов по внешней стороне Садового кольца после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре в районе дома 1/2. На дороге столкнулись три легковых автомобиля. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне Садового кольца временно изменили маршруты автобусов № Б, т10, т39, т79, 64, 869. В настоящее время их движение восстановили.

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