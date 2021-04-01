Движение автобусов по внешней стороне Садового кольца восстановили после ДТП

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Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

Восстановлено движение автобусов по внешней стороне Садового кольца после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре в районе дома 1/2. На дороге столкнулись три легковых автомобиля. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне Садового кольца временно изменили маршруты автобусов № Б, т10, т39, т79, 64, 869. В настоящее время их движение восстановили.

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