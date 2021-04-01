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Маршруты шести автобусов изменили на внешней стороне Садового кольца из-за ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршруты шести автобусов изменили на внешней стороне Садового кольца из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

Шесть автобусов задерживаются на внешней стороне Садового кольца из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

— На внешней стороне Садового кольца (в районе Новинского бульвара) задерживаются автобусы № Б, т10, т39, т79, 64, 869, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре в районе дома 1/2. На дороге столкнулись три легковых автомобиля. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров.

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