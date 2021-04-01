Появилось новое видео аварии на Смоленской площади с участием пяти машин
В Сети появилось новое видео аварии на Смоленской площади. Ролик записан с авторегистратора и опубликован в Telegram-канале Mash.
На кадрах видно, как автомобиль всего на секунду разминулся с «Ауди» Эдварда Била, которая на огромной скорости вылетела на встречную полосу прямо за ним.
Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.
Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.
Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.
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