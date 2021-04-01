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Появилось новое видео аварии на Смоленской площади с участием пяти машин
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Появилось новое видео аварии на Смоленской площади с участием пяти машин

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

В Сети появилось новое видео аварии на Смоленской площади. Ролик записан с авторегистратора и опубликован в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как автомобиль всего на секунду разминулся с «Ауди» Эдварда Била, которая на огромной скорости вылетела на встречную полосу прямо за ним.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Момент аварии на Смоленской с авторегистратора / Видео: Telegram-канал «Mash»

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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