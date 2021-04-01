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Правоохранители инициировали проверку по факту ДТП на Садовом кольце
Фото: Moscow-Live

Правоохранители инициировали проверку по факту ДТП на Садовом кольце

Илья Ашуров

Происшествия

Правоохранительные органы начали проверку после ДТП с пятью машинами, которое произошло на Садовом кольце. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД в четверг, 1 апреля.

— По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на семь километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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