Появилось видео аварии на Смоленской площади в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь, 13/21 Карта всех событий

Момент аварии на Смоленской площади в центре Москвы попал на видео. Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Ее госпитализировали.

Напомним, автомобиль Audi, принадлежащий известному блогеру Эдварду Билу, вылетел на встречную полосу. Это привело к ДТП с участием пяти автомобилей. По словам блогера, за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает.

Видео: Telegram-канал «Рен ТВ | Новости»

Женщина была зажата в машине. На данный момент пострадавшая вызволена из автомобиля. Ее госпитализировали с несколькими переломами. Экстренные службы еще работают на месте происшествия.

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