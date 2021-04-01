«Эта ситуация образумит Эдика»: Сардаров прокомментировал ДТП с блогером Билом

Дневник Хача Амиран Сардаров / Фото: https://www.youtube.com/channel/UCnbxcA3kZ_uUYIBHNvxpDQw

Блогер Амиран Сардаров прокомментировал ДТП, которое устроил пранкер Эдвард Бил на Садовом кольце в центре Москвы. Блогер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей в аварии женщине и подчеркнул, что надеется на то, что эта ситуация станет для Била уроком.

— Что касается Эдика, у меня всегда к нему было и есть отношение как отца к неугомонному сыну, который постоянно куда-то вляпается, и ты бежишь ему помогать. Очень надеюсь, что эта ситуация образумит Эдика и цена этого урока не станет горем ни для семьи женщины, которая пострадала, ни для семьи Эдика. Больше мне нечего прокомментировать. Мне искренне очень жаль, если я чем-то могу помочь в данной ситуации, я готов! — написал блогер в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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