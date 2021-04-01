Обыски пройдут у блогера Эдварда Била по делу о ДТП на Садовом кольце
Полиция проведет обыски в квартире блогера Эдварда Била, задержанного по уголовному делу о ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказал адвокат подозреваемого Сергей Жорин.
По его словам, обыски начнутся в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.
Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.
Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.
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