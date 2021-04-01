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Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокурор Москвы взял под контроль расследование ДТП на Садовом кольце

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Прокурор Москвы Денис Попов взял под контроль расследование аварии на Садовом кольце. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает ТАСС.

Виновником ДТП стал блогер Эдвард Бил, он задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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