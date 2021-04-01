Прокуратура проверит сведения о жестоком обращении с ребенком в ТиНАО
Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий
Прокуратура Москвы проверит информацию о нанесении 10-летней девочке телесных повреждений ее опекуном в ТиНАО. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что 30 марта в школе, расположенной в поселении Щаповское, у девочки обнаружили гематомы головы и тела. Ребенка доставили в больницу. Девочка рассказала, что гематомы ей нанес опекун. Кроме того, школьница заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.
Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
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