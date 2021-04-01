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СК начал проверку по факту госпитализации пенсионерки в психиатрический стационар
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СК начал проверку по факту госпитализации пенсионерки в психиатрический стационар

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи организовали проверку по факту госпитализации пенсионерки в психиатрический стационар в столице. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По предварительной информации, пенсионерку госпитализировали в психиатрический стационар. У женщины заключен договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому она передала бесплатно в собственность квартиру родственнице.

Пенсионерка считает госпитализацию незаконной. Женщина опасается, что ее поместили в больницу с целью мошенничества с дорогостоящей квартирой. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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