СК начал проверку по факту госпитализации пенсионерки в психиатрический стационар

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Следователи организовали проверку по факту госпитализации пенсионерки в психиатрический стационар в столице. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По предварительной информации, пенсионерку госпитализировали в психиатрический стационар. У женщины заключен договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому она передала бесплатно в собственность квартиру родственнице.

Пенсионерка считает госпитализацию незаконной. Женщина опасается, что ее поместили в больницу с целью мошенничества с дорогостоящей квартирой. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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