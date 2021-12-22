Сергей Собянин: Право бесплатного проезда в транспорте получат оба родителя в многодетных семьях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Право бесплатного проезда в общественном транспорте теперь предоставляется обоим родителям многодетных семей в Москве. Соответствующее постановление в среду, 22 декабря, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— По многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях, — сообщил мэр.

Также он добавил, что с 2022 года запланирована индексация детских пособий, передает агентство городских новостей «Москва».

Новый закон вступает в силу с 1 января 2022 года, говорится в документе.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что в следующем году в столице расширят программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского Правительства. Традиционно отчет главы города проходит в конце декабря. В этом году, как и в прошлом встреча проходит в дистанционном формате по видеоконференцсвязи.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.