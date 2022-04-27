Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию

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Большое количество зарубежных компаний, которые покинули российский рынок, «рано или поздно» вернутся. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят, — объяснил он.

Вице-премьер добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

Хуснуллин подытожил, что в настоящее время необходимо подождать, пока ситуация не нормализуется, передает РБК.

До этого независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка. Он также добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.