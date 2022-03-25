Аналитик предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле

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Все западные фирмы, которых вынудили прекратить деятельность в России, возобновят работу при первом же удобном случае. Такое мнение высказал независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка.

— Россия — большой рынок сбыта, и никто не хочет его терять даже под серьезным давлением. Я уверен, что большая часть из руководства зарубежных фирм думает то же, что и я: к июлю ситуация смягчится. Резервы разморозят, и все встанет на свои места, — отметил он в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.

22 марта некоторые иностранные производители автомобилей уже подтвердили Минпромторгу РФ намерение вернуть к работе заводы в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает Life.ru.

До этого в Подмосковье установили перечень видов деятельности в целях импортозамещения.